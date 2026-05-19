Bluttat in Wohnung: Frau stirbt nach Messerattacke - Ehemann schweigt
Pirmasens - Schreckliche Gewalttat! In einer Wohnung im rheinland-pfälzischen Pirmasens soll sich am Montagvormittag ein tödliches Drama abgespielt haben. Eine 52-jährige Frau starb. Gegen ihren Ehemann wird nun wegen eines Tötungsdelikts ermittelt.
Nach Angaben der Polizei soll der 43-Jährige seiner Ehefrau am 18. Mai in der gemeinschaftlichen Wohnung in Pirmasens in Tötungsabsicht mehrere Messerstiche versetzt haben. Die Frau verstarb anschließend.
Laut vorläufigem Obduktionsergebnis verblutete die 52-Jährige bei akutem Herzkreislaufversagen infolge der Stichverletzungen.
Der Tatverdächtige wurde nur wenig später in der Nähe des Tatorts festgenommen.
Am Dienstag wurde er dem Haftrichter vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Zweibrücken ordnete das Gericht Untersuchungshaft an.
Der Beschuldigte machte von seinem Schweigerecht Gebrauch und wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen dauern derzeit weiter an.
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