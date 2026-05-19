Bluttat in Wohnung: Frau stirbt nach Messerattacke - Ehemann schweigt

Pirmasens - Schreckliche Gewalttat! In einer Wohnung im rheinland-pfälzischen Pirmasens soll sich am Montagvormittag ein tödliches Drama abgespielt haben. Eine 52-jährige Frau starb. Gegen ihren Ehemann wird nun wegen eines Tötungsdelikts ermittelt.

Eine 52 Jahre alte Frau verlor am Montagvormittag in Pirmasens ihr Leben, nachdem sie offenbar von ihrem Ehemann mit einem Messer attackiert worden war. (Symbolbild) © Johannes Krey/dpa-Zentralbild/dpa

Nach Angaben der Polizei soll der 43-Jährige seiner Ehefrau am 18. Mai in der gemeinschaftlichen Wohnung in Pirmasens in Tötungsabsicht mehrere Messerstiche versetzt haben. Die Frau verstarb anschließend.

Laut vorläufigem Obduktionsergebnis verblutete die 52-Jährige bei akutem Herzkreislaufversagen infolge der Stichverletzungen.

Der Tatverdächtige wurde nur wenig später in der Nähe des Tatorts festgenommen.

Am Dienstag wurde er dem Haftrichter vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Zweibrücken ordnete das Gericht Untersuchungshaft an.