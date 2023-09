Spritztour in den Tod: Biker kracht in Schutzplanke und stirbt!

Marsberg - Ein 67-jähriger Motorradfahrer ist am Samstag bei einer Spritztour in Richtung Marsberg im Hochsauerlandkreis ums Leben gekommen.

Der 67-jährige Motorradfahrer aus Niedersachsen verstarb noch an der Unfallstelle. (Symbolbild) © 123RF/bialasiewicz

Wie die Polizei mitteilte, war der Mann aus Niedersachsen am Mittag in einer Gruppe aus vier Bikern an zweiter Position auf der L559 bei Essentho unterwegs gewesen.

In einer scharfen Linkskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße ab und krachte anschließend gegen eine Schutzplanke. Dabei erlitt er schwerste Verletzungen.

Ein alarmierter Notarzt versuchte vor Ort vergeblich, den 67-Jährigen zu reanimieren. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Die Ermittlungen zum genauen Ablauf des Unfalls übernahm ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei.