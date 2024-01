Spuren im Schnee führen Polizei zu Einbrecher

Zschopau - Das Winterwetter hat einem Einbrecher am Sonntag einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der Schnee hat ihn verraten.

In Zschopau haben Fußabdrücke im Schnee die Polizei zu einem Einbrecher geführt. (Symbolbild) © 123rf/rmorijn

Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte ein Sicherheitsdienst gegen 19.30 Uhr die Polizei darüber informiert, dass sich auf einem Betriebsgelände in der Krumhermsdorfer Straße in Zschopau (Erzgebirgskreis) unberechtigte Personen aufhalten würden.

"Die eingesetzten Polizeibeamten verfolgten die im Schnee hinterlassenen Schuhspuren und machten so in einem Container einen 21-Jährigen ausfindig", so eine Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz.

Der junge Tscheche war über den Zaun des Firmengeländes gestiegen und hatte schon mehrere Elektroteile zum Abtransport bereitgestellt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der 21-Jährige wurde nach Abschluss der ersten Maßnahmen wieder entlassen.