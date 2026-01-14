Staatsschutz ermittelt nach Explosion an Funkmast

Nach einer Explosion am Schaltschrank eines Funkmastes in Viersen (NRW) ermittelt der Staatsschutz.

Von Petra Albers

An dem Schaltkasten in Viersen-Süchteln hat es am Montagmorgen eine Explosion gegeben. (Symbolfoto)
An dem Schaltkasten in Viersen-Süchteln hat es am Montagmorgen eine Explosion gegeben. (Symbolfoto)

Es werde geprüft, ob ein Zusammenhang mit politisch motivierter Kriminalität vorliegt, teilte die Polizei Mönchengladbach mit.

Zeugen hatten am frühen Montagmorgen einen Knall gehört und die Polizei informiert.

Die Beamten stellten vor Ort fest, dass es am Schaltkasten des Mobilfunkmastes im Ortsteil Süchteln eine Explosion gegeben hatte. Dabei sei der Kasten beschädigt worden.

Der Mobilfunk sei dadurch jedoch nicht gestört worden.

Erste Ermittlungen hätten ergeben, dass die Detonation vorsätzlich herbeigeführt worden sei. Weitere Angaben konnte eine Polizeisprecherin nicht machen.

