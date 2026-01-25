Stark betrunkene Frau zieht sich auf Party aus und dreht danach durch

Erfurt - In Erfurt ist in der Nacht zu Sonntag eine betrunkene Frau durchgedreht.

Die junge Frau (24) hatte wegen ihres starken Alkoholkonsums für Aufsehen gesorgt. (Symbolfoto) © 123RF/parin1412

Die 24-Jährige war wegen ihres starken Alkoholkonsums bei einer Feierlichkeit in der Wilhelm-Busch-Straße den anderen Gästen aufgefallen, teilte die Polizei mit.

Richtig ungewöhnlich wurde es jedoch später, als die junge Frau trotz Minusgraden anfing sich auszuziehen, um danach das Lokal zu verlassen.

Eine 28-Jährige versuchte die betrunkene Dame am Weggehen zu hindern, damit die 24-Jährige keine gesundheitlichen Schäden bei der Kälte erleide. Die junge Frau reagierte auf diese gut gemeinte Aktion aber äußerst aggressiv und biss der 28-Jährigen in die Hand.

Ein 42-Jähriger griff im Anschluss ein und versuchte die Situation zu beruhigen. Allerdings wurde auch er von der aggressiven Frau in die Hand gebissen. Sowohl der Mann als auch die Frau verletzten sich bei der Bissattacke leicht.

