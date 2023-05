Starker Freund für Polizei: Immer mehr Roboterhunde im Einsatz!

Die Polizei erhält landesweit immer mehr Unterstützung von Laufrobotern. In Duisburg gab das zuständige Innovation-Lab nun ein Einblick hinter die Kulissen.

Duisburg - Die Duisburger Polizei hat sich eine ganz besondere Herausforderung zur Aufgabe gemacht. Die Einsatzkräfte schlüpfen seit geraumer Zeit in die Rolle von Hundelehrenden, die an der Seite einer außergewöhnlichen Fellnase so einiges erleben.

Das Aussehen der Roboterhunde variiert von Bundesland zu Bundesland. © Marijan Murat/dpa Vermutlich ist er der härteste Hund bei der Polizei: Aus Blech und Stahl gemacht, ist es "Spot" auch egal, wenn man ihn mit einem festen Tritt umschubst. Der Laufroboter stellt sich einfach wieder auf seine vier Beine - und macht weiter seinen Job. Der Roboter-Polizeihund wird da eingesetzt, wo es für seine menschlichen Kollegen zu gefährlich ist. Dafür lernt er immer mehr dazu. Seine Schule: Das "Innovation Lab" der NRW-Polizei in Duisburg. Dabei gibt es "Spot" sogar doppelt! Nachdem das Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste (LZPD) den ersten Laufroboter vor gut einem Jahr in den USA bestellt hatte, kaufte die Polizei ihm noch einen Kameraden - diesmal mit Greifarm (Preis: rund 150.000 Euro). Inzwischen arbeiten die beiden Robo-Dogs oft als Team. Polizeimeldungen Zigarettenautomat in Bremen gesprengt: Polizei bittet um Hinweise Aber auch alleine ist jeder der beiden Aufsehen erregend. So schickte die Polizei den ersten "Spot" im Februar 2022 in eine Brandruine in Essen. Draußen standen etliche Journalisten - die den ersten öffentlichen Ausgang des Polizei-Vierbeiners aufmerksam verfolgten.

Roboterhunde da im Einsatz, wo es für Menschen zu gefährlich ist