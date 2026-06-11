Statt Einreise gehts in den Knast: Zwei Männer fliegen bei Grenzkontrollen auf

Marienberg/Bärenstein - Zwei Männer (35, 47), die in den vergangenen Tagen an Grenzübergängen im Erzgebirge nach Deutschland einreisen wollten, landeten am Ende im Knast.

Die Bundespolizei erwischte bei Grenzkontrollen zwei Männer, gegen die offene Ausschreibungen vorlagen. (Symbolbild) © Felix Kästle/dpa

Wie die Bundespolizei mitteilte, wurden der 35-jährige Bulgare und der 47-jährige Rumäne im Rahmen der wiedereingeführten Grenzkontrollen genauer unter die Lupe genommen.

Bei der Überprüfung des Bulgaren am Mittwoch in Reitzenhain, stellten die Beamten dabei eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Traunstein zur Strafvollstreckung fest.

"Der Bulgare war vom Amtsgericht Altötting wegen Trunkenheit im Verkehr zu einer Geldstrafe 2500 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 25 Tagen verurteilt worden", berichtet ein Polizeisprecher. Da der Mann die offene Summe nicht aufbringen konnte, kam er in den Knast.

Ähnlich erging es dem Rumänen am Dienstag am Grenzübergang in Bärenstein. Auch gegen ihn lag eine Ausschreibung zur Strafvollstreckung vor. Wegen besonders schweren Fall des Diebstahls hatte er eine Restfreiheitsstrafe zu verbüßen.

Ein 31 Jahre alter Landsmann hatte dagegen mehr Glück. Er konnte eine offene Geldbuße wegen Verkehrsordnungswidrigkeit in Höhe von 85,50 Euro direkt begleichen. Damit entging er einer Erzwingungshaft von acht Tagen.