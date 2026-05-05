Störfall an kritischer Infrastruktur: Ventil an Gasverdichterstation geöffnet

Rückersdorf - Am Dienstagmorgen kam es in Rückersdorf (Landkreis Greiz) zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr und Polizei .

Feuerwehr und Polizei waren am frühen Dienstagmorgen im Einsatz. © Björn Walther/bw.pictures - Medienproduktion

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei hatte sich in einer Gasverdichtstation in der Wingas Straße ein Sicherheitsventil geöffnet. Ursächlich war offenbar ein technischer Defekt.

Polizei und Feuerwehr hatten den Bereich nach einer gemeldeten Explosion gegen 4.30 Uhr abgesperrt und überprüft.

Hinweise auf eine vorsätzliche Öffnung des Ventils oder Fremdeinwirkung gibt es aktuell nicht, teilten die Beamten mit. Personen wurden nicht verletzt. Ein Sachschaden entstand nicht. Die Gasversorgung umliegender Haushalte war nicht gestört. Gegen 6.15 Uhr war der Einsatz beendet.

Eine Gasverdichterstation ist eine Anlage, die in einem Gasleitungsnetz dafür sorgt, dass der Gasdruck wieder angehoben wird. Wenn Erdgas über lange Pipelines transportiert wird, sinkt der Druck mit der Entfernung und dem Widerstand. Die Verdichterstationen pumpen dann das Gas wieder auf einen höheren Druck, damit es effizient weitertransportiert werden kann.