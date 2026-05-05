Schwere Verletzungen durch Selbstschussanlage: Waffen werden untersucht

Gommern - Nachdem eine Frau durch eine Selbstschussanlage in Dannigkow ( Jerichower Land ) schwer verletzt worden war, richten sich die Ermittlungen vor allem auf die sichergestellten Waffen und gefundenen Gegenstände.

Die sichergestellten Waffen werden jetzt von den Ermittlern untersucht. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Gegen einen 43-Jährigen wird nach Angaben der Staatsanwaltschaft Stendal wegen Körperverletzung und Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

Dazu würden zunächst einmal sowohl die Selbstschussanlage als auch die weiteren sichergestellten Gegenstände in einer waffenrechtlichen Untersuchung begutachtet.

Auf der Suche nach ihrem Hund war eine 54 Jahre alte Frau auf einem Grundstück in Gommern (Jerichower Land) von einer Selbstschussanlage angeschossen und schwer verletzt worden. Der Hund der Frau büxte am Samstag aus und rannte auf das fremde Grundstück, wie die Polizei mitteilte.

Die Frau folgte demnach dem Hund. Auf dem Grundstück löste sich ein Schuss mit Schrotmunition und traf die Frau.

Das Grundstück und das Haus des Mannes wurden anschließend von Spezialeinheiten der Polizei durchsucht und eine Vielzahl von Waffen und gefährlichen Gegenständen beschlagnahmt.

Hinweise auf eine politisch motivierte Tat hätten sich bisher nicht ergeben, teilte die Staatsanwaltschaft mit, bestätigte aber, dass der 43-Jährige vorbestraft sei.