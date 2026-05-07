Drei Polizeieinsätze in drei Stunden: Betrunkener 26-Jähriger hält Beamte auf Trab

Rosenheim - Die Polizei musste am Mittwoch gleich dreimal wegen eines 26-Jährigen aus Bayern ausrücken. Bereits gegen 13 Uhr sorgte der Mann erstmals für Ärger. Innerhalb von nur drei Stunden nahmen seine Aktionen jedoch immer skurrilere Ausmaße an.

Die Polizei konnte den Rosenheimer festnehmen. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

In der Fußgängerzone in Rosenheim setzte sich der 26-Jährige auf ein abgestelltes Motorrad. Dabei verlor er das Gleichgewicht und stürzte mitsamt der Maschine auf den Asphalt.

An der Maschine entstanden Kratzer und Lackschäden. Wie hoch der Schaden ist und wer dafür aufkommt, muss nun zivilrechtlich geklärt werden. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann knapp zwei Promille.

Gegen 14 Uhr wurde die Polizei erneut alarmiert: In einer Gaststätte weigerte sich ein Mann, das Lokal zu verlassen. Vor Ort trafen die Beamten wieder auf den 26-Jährigen. Sie forderten ihn auf zu gehen und legten ihm nahe, besser nach Hause zu fahren.

Zunächst zeigte er sich uneinsichtig, verließ den Gastraum dann aber widerwillig. Dabei versprach er noch, jetzt tatsächlich den Heimweg anzutreten.