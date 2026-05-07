Drei Polizeieinsätze in drei Stunden: Betrunkener 26-Jähriger hält Beamte auf Trab
Rosenheim - Die Polizei musste am Mittwoch gleich dreimal wegen eines 26-Jährigen aus Bayern ausrücken. Bereits gegen 13 Uhr sorgte der Mann erstmals für Ärger. Innerhalb von nur drei Stunden nahmen seine Aktionen jedoch immer skurrilere Ausmaße an.
In der Fußgängerzone in Rosenheim setzte sich der 26-Jährige auf ein abgestelltes Motorrad. Dabei verlor er das Gleichgewicht und stürzte mitsamt der Maschine auf den Asphalt.
An der Maschine entstanden Kratzer und Lackschäden. Wie hoch der Schaden ist und wer dafür aufkommt, muss nun zivilrechtlich geklärt werden. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann knapp zwei Promille.
Gegen 14 Uhr wurde die Polizei erneut alarmiert: In einer Gaststätte weigerte sich ein Mann, das Lokal zu verlassen. Vor Ort trafen die Beamten wieder auf den 26-Jährigen. Sie forderten ihn auf zu gehen und legten ihm nahe, besser nach Hause zu fahren.
Zunächst zeigte er sich uneinsichtig, verließ den Gastraum dann aber widerwillig. Dabei versprach er noch, jetzt tatsächlich den Heimweg anzutreten.
Betrunkener wird zum Ladendieb
Gegen 16 Uhr wurde die Polizei dann erneut gerufen – diesmal zu einem Supermarkt. Dort hielt die Filialleitung einen mutmaßlichen Ladendieb fest. Als die Beamten eintrafen, trafen sie erneut auf den 26-Jährigen. Offenbar war er entgegen seiner Ankündigung doch nicht nach Hause gegangen.
Der Mann soll Getränke und Backwaren im Wert von rund fünf Euro gestohlen haben. Da er sich weiterhin uneinsichtig zeigte und die Polizei weitere Straftaten befürchtete, wurde er in Gewahrsam genommen.
Auf Anordnung eines Richters kam er in eine Zelle der Rosenheimer Polizei. Gegen den 26-Jährigen wird nun unter anderem wegen Hausfriedensbruchs und Ladendiebstahls ermittelt.
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa (Symbolfoto)