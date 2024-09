Straftäter flüchtet bei Freigang: Bericht legt eklatante Fehler offen

Mursal M. (24) floh während eines Freigangs. © Polizei Niederbayern

So sei etwa nicht nachvollziehbar, weshalb der Patient, Mursal M. (24), bei dem Kinobesuch in Plattling keinen männlichen Begleiter hatte, sagte der Ärztliche Direktor des Bezirksklinikums (BKH) Mainkofen in Deggendorf, Johannes Hamann, bei einer Sitzung des Bezirkstages in Landshut. Der Bezirk Niederbayern ist Träger der Einrichtung.

Hamann hat interimsweise die Leitung der forensischen Abteilung des BKH übernommen, nachdem Chefarzt Johannes Schwerdtner infolge des Vorfalles zunächst bis Jahresende vom Dienst freigestellt worden war.

Bei dem Freigang am 8. August war ein Patient während eines Toilettenganges entkommen. Neben dem geflüchteten Straftäter waren zwei weitere BKH-Patienten dabei, darunter ein Mann mit diagnostizierter Pädophilie. Weshalb der Freigang ausgerechnet in ein Kino - und zudem in einen Kinderfilm - führte, sei ebenfalls nicht nachvollziehbar, sagte Hamann.

Die Gruppe habe den Film "Alles steht Kopf" gesehen. Der Sinn dieser Maßnahme sei fachlich wie organisatorisch nicht klar gewesen und zudem die Planung des Freiganges nicht ordnungsgemäß dokumentiert worden.