Streife beobachtet alles: VW-Fahrer kassiert Anzeige nach riskantem Überholmanöver

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Auf der B101 bei Schlettau hat am vergangenen Wochenende ein VW-Fahrer an einer Kuppe mit sehr geringem Abstand überholt. Die Polizei beobachtete das Manöver.

Von Victoria Winkel

Schlettau - Das hätte ganz böse enden können: Ein VW-Fahrer (40) ist bei einem riskanten Überholmanöver bei Schlettau (Erzgebirgskreis) einem Unfall nur knapp entgangen.

Eine Polizeistreife beobachtete das Überholmanöver des VW‑Fahrers (40). Der erhielt dann direkt eine Anzeige. (Symbolbild)
Eine Polizeistreife beobachtete das Überholmanöver des VW‑Fahrers (40). Der erhielt dann direkt eine Anzeige. (Symbolbild)  © rissig/123RF

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, passierte der Vorfall bereits am vergangenen Samstag, dem 30. Mai, gegen 11.10 Uhr. Der VW mit Dresdner Kennzeichen war auf der B101 aus Richtung Schlettau kommend unterwegs.

Polizisten bemerkten, wie der Fahrer einen braunen Suzuki SX4 im Bereich einer Kuppe überholte. Der ohnehin schon riskante Überholvorgang wurde noch gefährlicher, weil ein silberfarbener VW entgegenkam.

"Erst kurz vor dem entgegenkommenden VW scherte der Passat wieder ein", berichtet eine Polizeisprecherin.

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Wegen des geringen Abstands zum Gegenverkehr und der örtlichen Gegebenheiten wurden durch das Fahrverhalten des 40 Jahre alten VW-Fahrers andere Menschen beziehungsweise Sachen gefährdet. Der Deutsche kassierte deshalb eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem Fahrer des silberfarbenen VW, der in Richtung Schlettau unterwegs war, sowie nach weiteren Zeugen, die Angaben zur Fahrweise des Passats machen können. Hinweise nimmt die Chemnitzer Autobahnpolizei unter der Telefonnummer 0371/87400 entgegen.

Titelfoto: rissig/123RF

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