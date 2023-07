Streife beobachtet Schleusung an polnischer Grenze: Plötzlich kommt es zum Unfall

Görlitz - Wenn die Polizei selbst zum Zeuge wird: Am gestrigen Montagnachmittag hat eine Streife auf der B115 eine sogenannte "Absetzschleusung" live miterlebt. Kurz darauf startete eine wilde Verfolgungsjagd.

Mit einem Opel Zafira raste ein Schleuser (34) in Richtung Autobahn. Die Verfolgungsjagd mit der Polizei verursachte Blechschäden. © Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

Wie die Polizeidirektion Görlitz mitteilte, stiegen auf der Bundesstraße nahe der Kunnersdorfer Senke mehrere Personen aus einem estnischen Opel Zafira und einem polnischen Audi aus. Sie liefen davon. Anschließend entfernten sich auch die beiden Schleuser-Wagen.

Mit Blaulicht hefteten sich die Beamten in ihrem Funkstreifenwagen an den Opel. Dessen Fahrer dachte jedoch nicht daran, anzuhalten. Stattdessen bretterte er mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Görlitz, durchfuhr auf der Gegenspur den Kreisverkehr B115/B6 und bog darüber auf den Autobahn-Zubringer ab.

Nur durch die Vollbremsung eines entgegenkommenden Autofahrers konnte ein Frontal-Crash vermieden werden.

Gefährlich nahe kam der Zafira dann auch dem Einsatzwagen. Durch mehrere Manöver versuchte der Schleuser, die Polizisten abzudrängen.