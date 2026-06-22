Streife entdeckt Granate in Militär-Oldtimer: Fahrer gerät in Erklärungsnot

Bernsdorf - Da staunten die Beamten nicht schlecht! Eine Polizeistreife entdeckte am Sonntagnachmittag in Bernsdorf (Landkreis Bautzen ) eine Granate in einem Oldtimer. Doch dies war nicht das Einzige, das ihre Aufmerksamkeit weckte.

Ein Militär-Oldtimer in Bernsdorf zog die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich. (Symbolfoto) © 123RF/artzzz

Wie die Polizei mitteilte, wurden die Beamten gegen 15 Uhr auf der Hoyerswerdaer Straße auf ein geparktes Oldtimer-Militärfahrzeug aufmerksam, an das rote Überführungskennzeichen angebracht waren.

Als sie sich den Oldtimer genauer ansahen, entdeckten sie im Inneren eine Granate. Diese sei zu dem Zeitpunkt dank des offenen Verdecks für jedermann griffbereit und frei zugänglich gewesen.

Als der 64-jährige Fahrer auftauchte, stellte sich heraus, dass es sich bei der Granate um eine sogenannte Anscheinswaffe handelte, also ein Gegenstand, der echten Waffen täuschend ähnlich sieht.

Dennoch handelte es sich um einen Verstoß gegen das Waffengesetz. Die Beamten kassierten die Fake-Granate ein.