Streifenwagen kollidiert mit Kleintransporter – mehrere Verletzte, darunter zwei Kinder

Eberswalde - Bei einer Einsatzfahrt der Polizei in der Breiten Straße in Eberswalde im Landkreis Barnim wurden am Abend des 24. November zwei Kinder sowie Polizeibeamte im Streifenwagen verletzt.

Ein VW Multivan kollidierte mit einem Streifenwagen der Polizei. Die genauen Umstände sind noch unklar. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa

Nach Angaben der Polizei Brandenburg war eine Streifenwagenbesatzung gegen Abend auf dem Weg zu einem Einsatz und fuhr mit Blaulicht und Martinshorn in den Kreuzungsbereich Breite Straße/Erich-Mühsam-Straße.

Dort kam es zur Kollision mit einem VW Multivan. In dem Kleintransporter saßen zwei Kinder im Alter von sieben und neun Jahren, die bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen erlitten. Auch die Besatzung des Streifenwagens wurde verletzt, wie es hieß.