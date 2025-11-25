Streifenwagen kollidiert mit Kleintransporter – mehrere Verletzte, darunter zwei Kinder
Eberswalde - Bei einer Einsatzfahrt der Polizei in der Breiten Straße in Eberswalde im Landkreis Barnim wurden am Abend des 24. November zwei Kinder sowie Polizeibeamte im Streifenwagen verletzt.
Nach Angaben der Polizei Brandenburg war eine Streifenwagenbesatzung gegen Abend auf dem Weg zu einem Einsatz und fuhr mit Blaulicht und Martinshorn in den Kreuzungsbereich Breite Straße/Erich-Mühsam-Straße.
Dort kam es zur Kollision mit einem VW Multivan. In dem Kleintransporter saßen zwei Kinder im Alter von sieben und neun Jahren, die bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen erlitten. Auch die Besatzung des Streifenwagens wurde verletzt, wie es hieß.
Wie es zu dem Unfall kam, ist bislang unklar. Die Kriminalpolizei untersucht nun den Hergang, um die genauen Umstände des Unfalls zu klären, bestätigte Pressesprecher Roland Kamenz von der Polizeidirektion Ost gegenüber TAG24.
Weitere Angaben konnten bisher nicht gemacht werden.
