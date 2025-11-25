Miese Tour! Während Beerdigungen bei Trauernden eingebrochen: Polizei schnappt Täter

Ansbach - Im Fall der Ansbacher "Beerdigungseinbrüche", wie sie von der Polizei betitelt wurden, haben die Beamten offenbar den Täter identifizieren und festnehmen können.

Während sich die Trauernden auf Beerdigungen aufhielten, wurde in Ansbach Anfang August in ihre Wohnungen eingebrochen. (Symbolbild) © 123RF/pressmaster

Die Spuren, die am 6. August in zwei Wohnungen gesichert und analysiert wurden, haben laut Angaben DNA-Treffer geliefert.

Der "dringend Tatverdächtige" sei bereits in der Vergangenheit mit Einbrüchen während Trauerfeiern in Erscheinung getreten.

"Die Staatsanwaltschaft erließ einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Tatverdächtigen in Ansbach", teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken am Dienstag mit.

"Zudem wurde Haftbefehl gegen den 56-Jährigen erlassen. Der Beschuldigte befindet sich derzeit in Untersuchungshaft." Die Bezeichnung "Beerdigungseinbrecher" ergibt sich aus dem Vorgehen des Täters.

Die Informationen zu den entsprechenden Beisetzungen der nahen Verwandten der Opfer hatte der Einbrecher aus örtlichen Tageszeitung entnommen. Während der Trauerzeremonien sei der Mann dann in die leeren Wohnungen im Landkreis Ansbach eingestiegen.