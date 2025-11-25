Rasante Flucht in Düsseldorf: Einbrecher fahren Polizisten an

Düsseldorf - Zwei Wohnungseinbrecher haben in Düsseldorf bei ihrer Flucht einen Polizisten angefahren. Bei der anschließenden Fahndung kam es zu einem weiteren Unfall . Insgesamt fünf Personen wurden leicht verletzt, die Täter sind weiter auf der Flucht.

Die Fahndung nach den Einbrechern endete mit fünf Verletzten. (Symbolbild) © Fabian Strauch/dpa

Wie die Polizei berichtet, erreichte sie am Montagabend gegen 20.10 Uhr eine Meldung über einen Einbruch in eine Wohnung im Stadtteil Wersten.

Die Beamten waren sofort vor Ort und sahen direkt, wie zwei Verdächtige in ein Auto sprangen und das Weite suchten.

Dabei touchierten sie einen Polizisten, der versuchte, ihnen den Weg abzuschneiden. Der Beamte wurde leicht verletzt, die Täter konnten unerkannt in Richtung Siegburger Straße entkommen.

Bei der weiteren Suche kam auch ein ziviles Einsatzfahrzeug mit Blaulicht und Sirene zum Einsatz, das den Einsatzkräften schließlich zum Verhängnis werden sollte.