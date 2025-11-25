Rasante Flucht in Düsseldorf: Einbrecher fahren Polizisten an
Düsseldorf - Zwei Wohnungseinbrecher haben in Düsseldorf bei ihrer Flucht einen Polizisten angefahren. Bei der anschließenden Fahndung kam es zu einem weiteren Unfall. Insgesamt fünf Personen wurden leicht verletzt, die Täter sind weiter auf der Flucht.
Wie die Polizei berichtet, erreichte sie am Montagabend gegen 20.10 Uhr eine Meldung über einen Einbruch in eine Wohnung im Stadtteil Wersten.
Die Beamten waren sofort vor Ort und sahen direkt, wie zwei Verdächtige in ein Auto sprangen und das Weite suchten.
Dabei touchierten sie einen Polizisten, der versuchte, ihnen den Weg abzuschneiden. Der Beamte wurde leicht verletzt, die Täter konnten unerkannt in Richtung Siegburger Straße entkommen.
Bei der weiteren Suche kam auch ein ziviles Einsatzfahrzeug mit Blaulicht und Sirene zum Einsatz, das den Einsatzkräften schließlich zum Verhängnis werden sollte.
Flucht endet im Chaos: Polizisten verunglücken bei Fahndung
Statt die Einbrecher mit dem Wagen zu schnappen, verwickelte sich die Polizei selbst in einen Unfall. Auf der Kreuzung Deutzer Straße/Büllenkothenweg krachte es ein zweites Mal mit einem völlig unbeteiligten Auto.
In dem Wagen saßen drei Personen, alle wurden leicht verletzt, ebenso wie der Beifahrer des Polizeifahrzeugs. Alle fünf wurden vor Ort medizinisch versorgt und ins Krankenhaus gebracht.
Die Einbrecher konnten bei dem ganzen Chaos entkommen und werden nun von der Polizei gesucht. Zeugen werden deshalb gebeten, sich mit Hinweisen beider Vorfälle unter der Telefonnummer 0211 – 8700 zu melden.
Titelfoto: Fabian Strauch/dpa