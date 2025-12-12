US-Kampfjet-Piloten in Deutschland mit Laser geblendet

Trier - Unbekannte haben beim US-Militärflugplatz Spangdahlem in der Eifel in Rheinland-Pfalz wiederholt Kampfjet-Piloten mit einem Laserstrahl geblendet.

Mehrere US-Piloten wurden geblendet. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Die Kriminalpolizei Trier ermittele in drei Fällen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr, teilte die Polizei in Trier mit.

In allen Fällen hätten sich die US-amerikanischen Piloten der F-16-Militärjets wenige Kilometer vor der Air Base im Landeanflug befunden, als Unbekannte die Flugzeuge mit einem Laserstrahl anvisierten.

Die Blendversuche ereigneten sich demnach am 2. und am 9. Dezember je zwischen 20 und 20.30 Uhr.

In allen bekannten Fällen konnten die Piloten unbeschadet landen, wie die Polizei mitteilte.