Streit am DJ-Pult? Gruppe prügelt 18-Jährigen auf Party bewusstlos

Biberach - Unbekannte sollen einen 18-Jährigen in Biberach angegriffen und bewusstlos geschlagen haben.

Die Gruppe soll unbefugt mit dem DJ-Pult hantiert haben, woraufhin der Streit entbrannte. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Der junge Mann habe bei einer Party hinter dem DJ-Pult gestanden, als es zu einer Auseinandersetzung gekommen sei, teilte die Polizei mit.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll eine etwa achtköpfige Gruppe bei der Feier am Samstag unbefugt am DJ-Pult herumhantiert haben. Der 18-Jährige habe die Gruppe daraufhin aufgefordert, dies zu unterlassen.

Kurz darauf soll ein Angreifer ihm ins Gesicht geschlagen haben, sodass der 18-Jährige bewusstlos zu Boden gegangen sei.

Laut Polizei traten mehrere Mitglieder der Gruppe anschließend auf den am Boden liegenden Mann ein. Erst als umstehende Personen eingegriffen hätten, ließen die Angreifer von ihm ab und flüchteten.