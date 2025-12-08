Streit am Standstreifen: Frau macht auf der A9 mit ihrem Freund Schluss

Eisenberg - Um eine Beziehung zu beenden, gibt es viele Wege und Möglichkeiten. Eine junge Frau hat dafür jedoch einen ungewöhnlichen Ort gewählt.

Der Mann hatte nach der Trennung und einer Rangelei das Auto auf den Standstreifen gesteuert. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa

Wie die Autobahnpolizei mitteilte, hatte die 24-Jährige während der Autofahrt auf der A9 Schluss gemacht.

Der Mann versuchte daraufhin, der jungen Dame das Smartphone wegzunehmen. Er wurde handgreiflich.

Die Rangelei des einstigen Liebespaares endete schließlich auf dem Standstreifen auf Höhe des Parkplatzes Kuhberg. Als die Polizei vor Ort eintraf, stand die aufgebrachte Frau neben dem Auto, der Mann saß noch im Fahrzeug.