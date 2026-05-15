Streit an Kreuzung eskaliert: Radfahrer schlägt auf Autofahrer ein

Reinsdorf - Am Feiertag eskalierte ein Streit an einer Kreuzung in Reinsdorf (Landkreis Zwickau ). Dabei schlug ein Radfahrer einen Autofahrer.

In Reinsdorf eskalierte ein Streit an einer Kreuzung. (Symbolfoto) © Bildmontage: 123rf/Angela Rohde, 123rf/anawat

Gegen 16.20 Uhr war ein 37-jähriger Autofahrer auf der Lößnitzer Straße in Richtung Reinsdorf unterwegs.

Laut Polizei hielten an der Ampel der Anschlussstelle Zwickau-Ost rechts auf der Spur mehrere Radfahrer an.

Der Autofahrer wollte links neben der Gruppe anhalten und fuhr langsam an ihnen vorbei.

"Dies missfiel einem Radfahrer, der daraufhin nach links ausscherte, um die Durchfahrt zu versperren", so die Polizei weiter.

Daraufhin kam es zum Streit zwischen den beiden. Sie fuhren bei Grün dann auf einen Parkplatz. Dort eskalierte das Ganze und der Radfahrer schlug dem 37-Jährigen mit der Faust ins Gesicht.

Der Autofahrer ging zu Boden und wurde leicht verletzt. An seiner Brille entstand ein Sachschaden von 1200 Euro. Der unbekannte Radfahrer fuhr danach mit den anderen in Richtung Zwickau davon.