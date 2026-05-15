Brandhaus steht eigentlich leer: Feuerwehr rettet vier Obdachlose vor sicherem Tod

Essen - Bei einem Brand in einem seit Jahren leer stehenden Haus hat die Essener Feuerwehr am frühen Freitagmorgen vier Wohnungslose in Sicherheit gebracht.

Die Feuerwehr brachte den Brand in dem eigentlich leer stehenden Gebäude schnell unter Kontrolle. © Justin Brosch/dpa

Sie hätten im vierten und fünften Obergeschoss geschlafen und von dem Feuer im Keller des Gebäudes trotz der starken Rauchentwicklung zunächst gar nichts mitbekommen, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Mit Fluchthauben seien die Wohnungslosen nach draußen geführt und vorsorglich zur Untersuchung auf eine mögliche Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser gebracht worden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

In dem Haus und einer Nachbarimmobilie gebe es öfter Feueralarm-Meldungen, sagte der Feuerwehrsprecher.