Brandhaus steht eigentlich leer: Feuerwehr rettet vier Obdachlose vor sicherem Tod

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Bei einem Brand in einem seit Jahren leer stehenden Haus hat die Essener Feuerwehr am frühen Freitagmorgen vier Wohnungslose in Sicherheit gebracht.

Von Rolf Schraa

Essen - Bei einem Brand in einem seit Jahren leer stehenden Haus hat die Essener Feuerwehr am frühen Freitagmorgen vier Wohnungslose in Sicherheit gebracht.

Die Feuerwehr brachte den Brand in dem eigentlich leer stehenden Gebäude schnell unter Kontrolle.
Die Feuerwehr brachte den Brand in dem eigentlich leer stehenden Gebäude schnell unter Kontrolle.  © Justin Brosch/dpa

Sie hätten im vierten und fünften Obergeschoss geschlafen und von dem Feuer im Keller des Gebäudes trotz der starken Rauchentwicklung zunächst gar nichts mitbekommen, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Mit Fluchthauben seien die Wohnungslosen nach draußen geführt und vorsorglich zur Untersuchung auf eine mögliche Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser gebracht worden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

120.000 Euro Schaden! Betrunkener Jaguar-Fahrer kracht rückwärts in Restaurant
Polizeimeldungen 120.000 Euro Schaden! Betrunkener Jaguar-Fahrer kracht rückwärts in Restaurant

In dem Haus und einer Nachbarimmobilie gebe es öfter Feueralarm-Meldungen, sagte der Feuerwehrsprecher.

Fenster und Türen der leer stehenden Häuser seien zwar zugenagelt, um sie gegen unbefugtes Betreten zu sichern. Die Häuser würden aber immer wieder als Schlafstätten genutzt.

Titelfoto: Justin Brosch/dpa

Mehr zum Thema Polizeimeldungen: