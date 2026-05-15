Ticket-Kontrolle eskaliert: Mann bedroht Zugbegleiterin mit Messer

Schleife - Am Donnerstagvormittag wurden Polizeikräfte in eine Regionalbahn auf der Strecke zwischen Cottbus und Görlitz alarmiert. Ein Mann ohne Fahrschein hatte die Zugbegleiterin mit einem Messer bedroht.

Beamte mussten an Christi Himmelfahrt zu einer Bedrohungslage in einer Regionalbahn ausrücken. (Symbolfoto) © Bildmontage: PR / ODEG / dpa/Sven Hoppe

Der 22-Jährige war gegen 10.30 Uhr in Schleife in die ODEG-Regionalbahn 65 gestiegen, um zunächst nach Hagenwerder und dann weiter nach Polen zu reisen, wie die Polizei informierte.

Als die Zugbegleiterin den Polen aufforderte, seinen Fahrschein zu zeigen, soll der junge Mann ein Küchenmesser gezückt und es wortlos vor sich gehalten haben. Die Frau entfernte sich langsam aus der gefährlichen Situation und wählte den Notruf.

Noch in Schleife wurde der Zug gestoppt, wo gegen 11 Uhr mehrere Streifen der Bundes- und Landespolizei die Bedrohungslage entschärfen wollten. Bei ihrer Ankunft sicherten sie die Lage, konnten bei dem 22-Jährigen aber kein Messer mehr finden.

Im Koffer des Mannes fanden sie später allerdings ein Küchenmesser, zu dem die Beschreibung der Zugbegleiterin passte. Beamte nahmen ihn vorläufig fest und brachten ihn aufs Revier.