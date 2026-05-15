Zu schnell auf nasser Strecke: Vollbesetzter VW Golf überschlägt sich mehrfach

Kyffhäuserland - Auf der Bundesstraße 85 im Kyffhäuserland (Kyffhäuserkreis) ist am Donnerstagabend ein Volkswagen verunglückt. Mehrere Personen wurden verletzt.

Der VW Golf war auf der Fahrerseite liegen geblieben. © Feuerwehr/Silvio Dietzelchr

Ein 25-Jähriger war gegen 19.15 Uhr in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und anschließend mit seinem Volkswagen im Straßengraben gelandet. Zuvor hatte sich das voll besetzte Auto mehrfach überschlagen.

Laut Polizeiangaben hatte der junge Autofahrer seine Geschwindigkeit nicht an die nassen Straßenverhältnisse angepasst.

Drei der vier Insassen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Am VW Golf entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.