Zu schnell auf nasser Strecke: Vollbesetzter VW Golf überschlägt sich mehrfach
Kyffhäuserland - Auf der Bundesstraße 85 im Kyffhäuserland (Kyffhäuserkreis) ist am Donnerstagabend ein Volkswagen verunglückt. Mehrere Personen wurden verletzt.
Ein 25-Jähriger war gegen 19.15 Uhr in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und anschließend mit seinem Volkswagen im Straßengraben gelandet. Zuvor hatte sich das voll besetzte Auto mehrfach überschlagen.
Laut Polizeiangaben hatte der junge Autofahrer seine Geschwindigkeit nicht an die nassen Straßenverhältnisse angepasst.
Drei der vier Insassen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Am VW Golf entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.
Die B85 war während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten teilweise voll gesperrt. Neben der Polizei und der Feuerwehr war auch der Rettungsdienst vor Ort.
Titelfoto: Feuerwehr/Silvio Dietzelchr