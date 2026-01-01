Streit auf Feier eskaliert! Mann durch Schuss ins Gesicht verletzt

Elmshorn - Großeinsatz vor den Toren in Hamburgs ! In Elmshorn ( Kreis Pinneberg ) ist eine private Feier in der Silvesternacht aus dem Ruder gelaufen, mehrere Gäste wurden verletzt.

Die Polizei nach einem Streit auf einer Feier in Elmshorn mit zahlreichen Kräften aus. © NEWS5 / Fabian Höfig

Wie ein Polizeisprecher am Vormittag erklärte, waren die Beamten kurz nach Mitternacht in die Koppelstraße gerufen worden. Dort war es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen gekommen.

Nach ersten Erkenntnissen hatten sich die rund 60 beteiligten Personen zunächst noch verbal gegenüber gestanden, doch schnell entwickelte sich daraus eine Massenschlägerei, bei der laut Sprecher "vermutlich gefährliche Gegenstände" eingesetzt wurden.

Nach TAG24-Informationen soll es sich dabei um eine Schreckschusswaffe handeln, mit der einer Person ins Gesicht geschossen worden sein soll.

Die Einsatzkräfte konnten die Situation schnell deeskalieren und auflösen. Insgesamt wurden zwölf Personen bei dem Streit verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.