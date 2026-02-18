Spektakuläre Verfolgungsjagd: Betrunkener Audi-Fahrer flieht vor der Polizei

Kamenz - Am Dienstagabend wurde in Kamenz aus einer routinemäßigen Fahrzeugkontrolle eine spektakuläre Verfolgungsjagd .

Gegen 19.45 Uhr versuchten Polizeibeamte auf der Andreas-Günther-Straße, einen 30-jährigen Audi-Fahrer zu stoppen. Doch es kam anders als erwartet: Statt zu bremsen, beschleunigte der Mann und versuchte, sich so der Kontrolle zu entziehen.

Wie ein Sprecher der Görlitzer Polizei gegenüber der TAG24-Redaktion mitteilte, raste der Audi mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Stadt - hinter ihm der Streifenwagen.

Die Verfolgungsjagd führte durch einige Kamenzer Straßen und mündete schließlich an einem Ort, mit dem wohl niemand gerechnet hätte: Der 30-Jährige bog mit seiner Karosse auf einen schneebedeckten Spielplatz ab und fuhr mehrere Treppenstufen hinunter.

Auch die Polizisten manövrierten ihren Streifenwagen die Stufen nach unten.