Streit auf Fußballplatz eskaliert: Zuschauer attackiert Trainer

Nürnberg - Bei einem Jugendfußballspiel in Nürnberg wurde ein Trainer von einem Zuschauer attackiert.

Der Zuschauer eines Jugendfußballspiels flippte aus und boxte einen Trainer. (Symbolbild) © Uwe Anspach/dpa

Die Polizei war gegen 18 Uhr zum Sportgelände in der Neusorgstraße gerufen worden.

Beim Spiel zwischen der A-Jugendmannschaften der FC Bayern Kickers und des SC Germania Nürnberg war es zunächst zum Streit zwischen einem Zuschauer (40) und dem 24 Jahre alten Trainer der Heimmannschaft gekommen.

Die Situation eskalierte, als der Zuschauer dem Trainer mit der Faust gegen den Kopf boxte, so die Polizei. Der Rettungsdienst musste den 24-Jährigen daraufhin zur Behandlung in ein Krankenhaus bringen.

Derweil wurde der 40-Jährige vor Ort befragt. Er erstattet Anzeige gegen den Fußballtrainer wegen Beleidigung.