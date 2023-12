08.12.2023 15:44 Streit auf Mädchenklo eskaliert, dann brennen Schülerin alle Sicherungen durch

In einer Schule in Korntal ist ein Streit unter Schülerinnen am Freitagvormittag derart eskaliert, dass der Rettungsdienst anrücken mussten.

Von Simon Schwenk

Korntal - In einer Schule in Korntal (Landkreis Ludwigsburg) ist ein Streit unter Schülerinnen am heutigen Freitagvormittag derart eskaliert, dass der Rettungsdienst anrücken musste. Mehrere Rettungswagen waren zur Schule in der Goerdelerstraße geeilt. © Andreas Rometsch/KS-Images.de Gegen 10.30 Uhr war ein heftiger Zank unter mehreren Schülerinnen in der Korntaler Goerdelerstraße außer Kontrolle geraten. Doch der Reihe nach: Laut Polizeiangaben war zunächst eine 16-Jährige in der Mädchentoilette mit einer Mitschülerin aneinander geraten. Als eine 15-Jährige das 16 Jahre alte Mädchen beruhigen wollte, ging diese auf die Schlichterin los. Die 16-Jährige schlug auf die Jüngere ein und zog sie an den Haaren zu Boden. Die 15-Jährige zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Polizeimeldungen Spaziergänger macht Schockfund: Toter Mann in Bach entdeckt In der Toilette hielten sich zu diesem Zeitpunkt etwa zehn Mädchen auf. Da sich die aggressive 16-Jährige überhaupt nicht besänftigen ließ, setzte eine andere 15-jährige Mitschülerin eine Art Pfefferspray ein. Schüler der betroffenen Korntaler Schule harrten während des Einsatzes der Rettungskräfte im Freien aus. © Andreas Rometsch/KS-Images.de Das Gas verteilte sich jedoch in der Toilette, sodass alle anwesenden Mädchen mit dem Stoff in Kontakt kamen. Die 16-Jährige und zwei unbeteiligte ebenfalls 15 Jahre alte Mädchen mussten hierauf in Krankenhäuser gebracht werden.

