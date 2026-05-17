Streit auf offener Straße eskaliert, ein Mann schwer verletzt: Heli sucht nach Täter

Remscheid - Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in Remscheid ist einer der beiden schwer verletzt worden.

Polizeibeamte sichern mögliche Hinweise und Spuren am Tatort. © Matthi Rosenkranz

Helfer brachten ihn in ein Krankenhaus.

Bei der Fahndung nach dem zweiten Mann kam in der Nacht auch ein Hubschrauber zum Einsatz, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.

Ob die Person noch flüchtig war und wie es zu dem Streit gekommen war, blieb zunächst unklar.