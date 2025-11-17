Streit endet im Krankenhaus: 19-Jähriger durch Böller schwer verletzt

Altenburg - Durch einen Böller ist ein junger Mann am Samstag in Altenburg schwer verletzt worden.

Der Böller explodierte in der Hand des 19-Jährigen. (Symbolfoto) © infinitumprodux/123RF

Wie die Polizei am Montagmorgen erklärte, hatte sich der 19-Jährige am Wochenende mit anderen Jugendlichen gestritten.

Laut bisherigen Erkenntnissen hatte ein bislang Unbekannter einen angezündeten Feuerwerkskörper in Richtung des jungen Mannes geworfen.

Als der 19-Jährige den Böller aufhob, um ihn wegzuwerfen, explodierte dieser. Hierbei erlitt er schwere Verletzungen an der Hand. Anschließend begab sich der Geschädigte selbstständig in ein naheliegendes Krankenhaus und wurde dort behandelt.

Der Täter entfernte sich nach dem Wurf in unbekannte Richtung. Trotz eingeleiteter Ermittlungen konnte bislang kein Tatverdächtiger identifiziert werden. Mögliche Hinweise zu dem Böllerwerfer nimmt die Polizei unter der 0365/8234-1465 entgegen.