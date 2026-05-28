Streit eskaliert: Bauarbeiter drückt Kollegen in heißen Asphalt

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Ein Streit auf einer Baustelle in Burgsalach in Mittelfranken ist eskaliert. Ein Bauarbeiter erlitt Verbrennungen durch heißen Asphalt. Die Polizei ermittelt.

Von Manuel Rank

Burgsalach - Ein Bauarbeiter hat seinen Kollegen auf einer Baustelle für Straßenbau in Burgsalach (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) bei einem Streit in den heißen Asphalt gedrückt.

Ein Streit auf einer Baustelle endete für einen Mann im Krankenhaus. (Symbolbild)
Ein Streit auf einer Baustelle endete für einen Mann im Krankenhaus. (Symbolbild)  © Thomas Frey/dpa

Der 20-Jährige erlitt Verbrennungen am Rücken und wurde mit dem Hubschrauber ins Klinikum Nürnberg geflogen, wie die Polizei mitteilte.

Demnach brach am Mittwoch zwischen dem jungen Bauarbeiter und seinem 46-jährigen Kollegen ein verbaler Streit aus, der bis zur Schlägerei eskalierte.

Einem Sprecher der Polizei zufolge hatten die beiden Männer unterschiedliche Auffassungen darüber, wie der Asphalt gewalzt werden sollte.

Die Beamten ermitteln wegen gefährlicher Körperverletzung.

Titelfoto: Thomas Frey/dpa

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