Streit eskaliert: Bauarbeiter drückt Kollegen in heißen Asphalt

Burgsalach - Ein Bauarbeiter hat seinen Kollegen auf einer Baustelle für Straßenbau in Burgsalach (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) bei einem Streit in den heißen Asphalt gedrückt.

Ein Streit auf einer Baustelle endete für einen Mann im Krankenhaus. (Symbolbild) © Thomas Frey/dpa

Der 20-Jährige erlitt Verbrennungen am Rücken und wurde mit dem Hubschrauber ins Klinikum Nürnberg geflogen, wie die Polizei mitteilte.

Demnach brach am Mittwoch zwischen dem jungen Bauarbeiter und seinem 46-jährigen Kollegen ein verbaler Streit aus, der bis zur Schlägerei eskalierte.