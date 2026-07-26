Streit eskaliert: Betrunkene Frau schlägt Mann mit Glasflasche auf den Kopf

Gotha - Ein 39-Jähriger wurde am Samstagabend in Gotha von einer Frau verletzt.

Der Mann wurde durch den Schlag mit der Glasflasche verletzt. (Symbolfoto) © kotenko/123RF

Wie die Polizei berichtet, waren der Mann und die 36-Jährige kurz nach 23 Uhr am Coburger Platz aneinandergeraten. Der zunächst verbal geführte Streit eskalierte in der Folge, weil die Dame dem 39-Jährigen mit einer Glasflasche auf den Kopf geschlagen hatte. Der Mann wurde bei der Attacke leicht verletzt.

Den Angaben nach war die Täterin betrunken und stand während der Auseinandersetzung unter Drogeneinfluss. Ein bei ihr durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,39 Promille.