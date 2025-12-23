Streit eskaliert: Bewaffneter Mann löst nächtlichen Großeinsatz aus

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in Bamberg zu einem Großeinsatz der Polizei. Ein 39-Jähriger soll Anwohner mit einem Messer bedroht haben.

Von Paulina Sternsdorf

Bamberg - Dienstagnacht löste ein 39-jähriger Mann in Oberfranken einen Großeinsatz aus. Der Mann zückte in einem Mehrfamilienhaus plötzlich eine Waffe.

Das SEK stürmte das Mehrfamilienhaus in Bamberg.  © NEWS5 / Ferdinand Merzbach

Gegen 23.30 Uhr ging der Notruf bei der zuständigen Polizei ein, wie die Beamten berichteten.

Der Bewohner des Hauses in der Straße "Grüner Markt" in Bamberg soll weitere Anwohner mit einer Schusswaffe bedroht haben.

Aufgrund der Schilderung des Anrufers rückte die Polizei in der Nacht mit zahlreichen Polizeistreifen aus Bamberg und auch Kräften einer Spezialeinheit (SEK) aus Mittelfranken zum Einsatzort aus.

Gegen 3 Uhr stürmte das SEK die Wohnung des 39-jährigen Griechen und konnten den Mann vorläufig festnehmen. Die Waffe stellte sich als Schreckschusspistole heraus.

Zahlreiche Einsatzkräfte waren in Bamberg vor Ort.  © NEWS5 / Ferdinand Merzbach

Die genauen Hintergründe des Falls sind bisher nicht bekannt. Zuvor soll es einen Streit mit seiner Freundin gegeben haben. Verletzt wurde niemand, eine medizinische Betreuung des Mannes wird geprüft.

