Streit eskaliert: Bewaffneter Mann löst nächtlichen Großeinsatz aus

Bamberg - Dienstagnacht löste ein 39-jähriger Mann in Oberfranken einen Großeinsatz aus. Der Mann zückte in einem Mehrfamilienhaus plötzlich eine Waffe.

Das SEK stürmte das Mehrfamilienhaus in Bamberg. © NEWS5 / Ferdinand Merzbach

Gegen 23.30 Uhr ging der Notruf bei der zuständigen Polizei ein, wie die Beamten berichteten.

Der Bewohner des Hauses in der Straße "Grüner Markt" in Bamberg soll weitere Anwohner mit einer Schusswaffe bedroht haben.

Aufgrund der Schilderung des Anrufers rückte die Polizei in der Nacht mit zahlreichen Polizeistreifen aus Bamberg und auch Kräften einer Spezialeinheit (SEK) aus Mittelfranken zum Einsatzort aus.

Gegen 3 Uhr stürmte das SEK die Wohnung des 39-jährigen Griechen und konnten den Mann vorläufig festnehmen. Die Waffe stellte sich als Schreckschusspistole heraus.