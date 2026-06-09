Streit eskaliert: Mann sticht mehrfach auf 19-Jährigen ein

Landshut - Bei einem Streit in Landshut hat ein 25-Jähriger mehrfach mit einem Messer auf einen 19-Jährigen eingestochen.

Die Polizei schnappte den Tatverdächtigen (25) nach kurzer Suche im Stadtgebiet. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Wie die Polizei mitteilte, gerieten der 25-jährige Kosovare und der 19-jährige Deutsche am Samstag bei einer Feier in der Maybachstraße gegen 23 Uhr zunächst in einen verbalen Streit. Daraus entwickelte sich ein Gerangel, bei dem der Ältere dann ein Messer zückte.

Der 19-Jährige wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht, er schwebt derzeit aber nicht in Lebensgefahr, so die Ermittler.

Nach dem Vorfall sei der 25-Jährige zunächst mit einem Auto geflohen. Er konnte im Rahmen einer sofortigen Fahndung aber nach kurzer Zeit im Stadtgebiet festgenommen werden.