Streit eskaliert: Mann sticht mehrmals mit Schere auf Bekannten ein

Balingen - Eine gemütliche Runde unter Bekannten ist am Freitagabend in Balingen (Kreis Zollernalbkreis) eskaliert. Ein 26-Jähriger stach seinem Bekannten mehrfach mit einer Schere in den Rücken.

Als die Polizei am Einsatzort eintraf, war der 26-Jährige längst geflohen. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Laut Polizei hatten die beiden Männer gegen 21.20 Uhr gemeinsam am Zollernschloss gesessen, als es plötzlich zu der Attacke kam.

Ein 25-Jähriger hatte den Notruf gewählt und berichtet, dass ihm ein Bekannter mehrfach mit einer Schere in den Rücken gestochen hatte und er nun Hilfe benötigte.

Zuvor hatten die beiden mit zwei weiteren Männern zusammengesessen, doch die Gespräche entwickelten sich zu einem wahren Wortgefecht und endeten mit dem Angriff.