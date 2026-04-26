Streit eskaliert: Mann sticht mit Messer zu
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Von Marcel Gnauck
Friedenfels - Mit einem Messer ist ein Mann bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern in Friedenfels (Landkreis Tirschenreuth) schwer verletzt worden.
Es wird nun wegen des Verdachts der versuchten Tötung ermittelt, erklärte ein Sprecher der Polizei. Der Verdächtige sei auf der Flucht.
Der Mann habe am Sonntag gegen 2.06 Uhr mehrere Stich- und Schnittverletzungen durch das Messer erlitten. Lebensgefahr bestehe nicht.
Ein zweiter Mann erlitt einen Knochenbruch. Sanitäter brachten die Verletzten in ein Krankenhaus. Wie der zweite Mann verletzt wurde, war zunächst unklar.
Titelfoto: Robert Michael/dpa