Streit eskaliert: Mann sticht mit Messer zu

Friedenfels - Mit einem Messer ist ein Mann bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern in Friedenfels (Landkreis Tirschenreuth) schwer verletzt worden.

Rettungskräfte mussten zwei Männer nach einem Streit ins Krankenhaus bringen. (Symbolfoto) © Robert Michael/dpa

Es wird nun wegen des Verdachts der versuchten Tötung ermittelt, erklärte ein Sprecher der Polizei. Der Verdächtige sei auf der Flucht.

Der Mann habe am Sonntag gegen 2.06 Uhr mehrere Stich- und Schnittverletzungen durch das Messer erlitten. Lebensgefahr bestehe nicht.

