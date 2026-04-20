Streit eskaliert: Mann will mit Schraubenzieher auf Gegner einstechen
Bamberg - Zwei Männer wurden nach einem Streit an einer Tankstelle in Bamberg verhaftet. Um den Fall zu klären, suchen die Ermittler nach Zeugen.
Wie die Staatsanwaltschaft und Kripo am Montag gemeinsam mitteilte, stritten sich am Freitag kurz vor 7 Uhr zwei betrunkene Deutsche (46 und 50 Jahre alt) an der Tankstelle in der Memmelsdorfer Straße.
Als ein 43-jähriger US-Amerikaner den Streit schlichten wollte, eskalierte die Lage. Zunächst soll der 46-Jährige dem 43-Jährigen gegen die Brust getreten haben. Es kam zum Gerangel, wo der Deutsche mehrfach versucht haben soll, mit einem Schraubenzieher auf den Amerikaner einzustechen.
Der 43-Jähriger erlitt zwar keine Stichverletzungen, trug durch die Rangelei aber andere leichte Verletzungen davon. Nachdem es ihm gelungen war, den 46-Jährigen am Boden festzuhalten, mischte sich der 50-jährige Deutsche ein. Er soll den am Boden liegenden 46-Jährigen mehrfach getreten haben.
Polizisten aus Bamberg nahmen die Deutschen vor Ort vorläufig fest. Ein Richter erließ am Samstag einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 46-Jährigen wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung sowie gegen den 50-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung.
Um das Geschehen zu klären, hoffen die Ermittler auf Zeugen: Mehrere Menschen hätten sich während der Auseinandersetzung an der Tankstelle aufgehalten. Ihre Beobachtungen könnten für die Ermittlungen von Bedeutung sein, so die Polizei. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 0951/9129491 melden.
Titelfoto: David Inderlied/dpa