Streit eskaliert: Mann will mit Schraubenzieher auf Gegner einstechen

Bamberg - Zwei Männer wurden nach einem Streit an einer Tankstelle in Bamberg verhaftet. Um den Fall zu klären, suchen die Ermittler nach Zeugen .

Zwei Männer wurden von der Polizei festgenommen. Später kamen sie vor den Haftrichter. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Wie die Staatsanwaltschaft und Kripo am Montag gemeinsam mitteilte, stritten sich am Freitag kurz vor 7 Uhr zwei betrunkene Deutsche (46 und 50 Jahre alt) an der Tankstelle in der Memmelsdorfer Straße.

Als ein 43-jähriger US-Amerikaner den Streit schlichten wollte, eskalierte die Lage. Zunächst soll der 46-Jährige dem 43-Jährigen gegen die Brust getreten haben. Es kam zum Gerangel, wo der Deutsche mehrfach versucht haben soll, mit einem Schraubenzieher auf den Amerikaner einzustechen.

Der 43-Jähriger erlitt zwar keine Stichverletzungen, trug durch die Rangelei aber andere leichte Verletzungen davon. Nachdem es ihm gelungen war, den 46-Jährigen am Boden festzuhalten, mischte sich der 50-jährige Deutsche ein. Er soll den am Boden liegenden 46-Jährigen mehrfach getreten haben.

Polizisten aus Bamberg nahmen die Deutschen vor Ort vorläufig fest. Ein Richter erließ am Samstag einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 46-Jährigen wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung sowie gegen den 50-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung.