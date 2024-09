10.09.2024 12:43 Streit im Klassenzimmer: Schülerin versprüht Reizstoff und trifft 20 Mitschüler

Am Dienstagmorgen kam es in einer Schule in Halle zu einem Streit, der mit einem Körperverletzungsdelikt endete.

Von Emily Mittmann

Halle (Saale) - Am Dienstagmorgen kam es in einer Schule in Halle zu einem Streit, der mit einem Körperverletzungsdelikt endete. Circa 20 Schüler kamen in dem Klassenzimmer mit dem versprühten Reizstoff in Kontakt. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa Wie die Polizei bekannt gab, ereignete sich der Vorfall am Dienstag gegen 10.30 Uhr in einer Schule nahe der Budapester Straße. Demnach sei es in einem Klassenzimmer zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Schülern gekommen, infolgedessen eine Schülerin Reizstoff im Raum versprühte. "Mit dem versprühten Reizstoff kamen circa 20 Schüler in dem betreffenden Raum in Kontakt", erklärte Polizeisprecher Thomas Müller. Polizeimeldungen Bonnie und Clyde in Halberstadt? Polizei sucht bewaffnetes Pärchen Um die möglichen Verletzungen der Schüler zu überprüfen, wurde die Hilfe des Rettungsdiensts hinzugezogen. Das Polizeirevier Halle (Saale) nahm strafrechtliche Ermittlungen auf, welche aber noch andauern. Aus diesem Grund könne man bisher keine genaueren Angaben zum Hergang machen.

