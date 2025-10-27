592
Streit in Park eskaliert: Mann schwer verletzt
Zwickau - In Zwickau ist am Sonntagabend ein Mann (24) bei einer Auseinandersetzung schwer verletzt worden.
Gegen 17.30 Uhr eskalierte ein Streit in der Parkanlage am Schumannplatz.
Nach ersten Erkenntnissen der Polizei griff ein 21-jähriger Marokkaner plötzlich einen 24-jährigen Tunesier mit einem spitzen Gegenstand an.
Der 24-Jährige wurde schwer verletzt zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht.
Polizisten konnten den 21-jährigen Tatverdächtigen etwas später in einer Straßenbahn stellen und vorläufig festnehmen.
Die Ermittlungen laufen.
