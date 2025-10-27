Streit in Park eskaliert: Mann schwer verletzt

Zwickau - In Zwickau ist am Sonntagabend ein Mann (24) bei einer Auseinandersetzung schwer verletzt worden.

Die Polizei ermittelt zu einer Attacke in Zwickau. (Symbolbild) © 123rf/sanne198

Gegen 17.30 Uhr eskalierte ein Streit in der Parkanlage am Schumannplatz.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei griff ein 21-jähriger Marokkaner plötzlich einen 24-jährigen Tunesier mit einem spitzen Gegenstand an.

Der 24-Jährige wurde schwer verletzt zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht.