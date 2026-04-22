Streit in Wohnung eskaliert: Mann in Lebensgefahr, Verdächtiger stellt sich freiwillig

Düsseldorf - In einer Düsseldorfer Wohnung ist am Dienstagnachmittag ein Streit derart eskaliert, dass ein 23-Jähriger lebensgefährliche Verletzungen erlitten hat. Eine Mordkommission ermittelt.

Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet und die Ermittlungen zu den Hintergründen des Streits aufgenommen. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

Der Verdächtige, ein 24-jähriger Bekannter des Opfers, hat sich am späten Abend selbst bei den Ordnungshütern gestellt und wurde festgenommen. Das berichten Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Mitteilung.

Demnach seien die beiden Kontrahenten ersten Erkenntnissen zufolge gegen 14 Uhr in einer Wohnung an der Querstraße im Stadtteil Oberbilk in eine Auseinandersetzung geraten.

In der Folge soll der 24-Jährige den 23-Jährigen schwer verletzt haben. Letzterer habe daraufhin die Wohnung fluchtartig verlassen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Hintergründe zu dem Streit sind noch unklar.