Streit in Wohnung schaukelt sich hoch, plötzlich sticht 39-Jähriger zu

Bonn - In der Wohnung einer 48-Jährigen hat es in der Nacht zum heutigen Samstag eine Messerattacke gegeben. Ein 48 Jahre alter Mann wurde dabei verletzt und musste ins Krankenhaus.

Der Verletzte kam nach der Attacke auf ihn in ein Krankenhaus und wurde dort behandelt. (Symbolfoto) © 123rf/amitdnath

Nach Angaben der Polizei soll sich die Aktion gegen 0.30 Uhr in Alfter-Witterschlick ereignet haben.

Demnach sei das spätere Opfer mit einem 39-Jährigen zunächst in einen Streit geraten. Dieser soll sich innerhalb weniger Augenblicke derart hochgeschaukelt haben, dass der 39-Jährige ein Messer zückte und seinem Gegenüber ins Bein stach.

Kurz darauf soll sich der Tatverdächtige aus dem Staub gemacht haben und in unbekannte Richtung geflüchtet sein.

Trotz direkt eingeleiteter Suchmaßnahmen, in die auch ein Polizeihubschrauber eingebunden war, konnte der Mann nicht gefunden werden.

Die Fahndung nach ihm läuft weiter. Hinter den Kulissen haben bereits Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung begonnen.