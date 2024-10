Streit nimmt blutiges Ende: Schüsse sorgen für Großeinsatz

Reinheim - Plötzliche Panik in einem Wohngebiet in Südhessen . Mehrere Schüsse riefen ein Großaufgebot der Polizei auf den Plan. Ein dringend tatverdächtiger Mann befindet sich derzeit wohl noch immer auf der Flucht.

Die Polizei rückte unter anderem auch mit Spürhunden aus. © 5VISION.NEWS

Wie Sprecher von Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, ereignete sich der blutige Vorfall am heutigen Samstagmittag in Reinheim (Landkreis Darmstadt-Dieburg). Dort soll es in einer Werkstatthalle zu einem heftigen Disput zwischen einem 58-Jährigen sowie einem weiteren Mann (42) gekommen sein, auf den letztlich geschossen worden sein soll.

Wie sich im Rahmen der ersten Ermittlungen herausstellte, handelte es sich bei den involvierten Personen um den Vermieter der Wohnung des 42-Jährigen in der Hirschbachstraße, welche sich ebenfalls auf dem Gelände der Halle befindet.

Dem schwer verletzten Mann gelang es nach den Schüssen noch, sich in die Wohnung einer Nachbarin zu retten, die schließlich die Polizei alarmierte. Hiernach kam der Betroffene in eine Klinik. Lebensgefahr bestehe Polizeiangaben zufolge nicht.

Derweil hatte sich der 58-Jährige direkt nach der Attacke auf seinen Mieter in sein Auto gestürzt und sei geflüchtet. Auch zum jetzigen Zeitpunkt befinde er sich noch auf der Flucht.

Die Polizei sperrte den Bereich rund um den Tatort weiträumig ab, rückte neben vielen Einsatzkräften auch mit Spürhunden sowie einem Hubschrauber an.