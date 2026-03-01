Streit um Behindertenparkplatz: Senior attackiert und schwer verletzt

Winkelhaid – Ein 49-Jähriger hat einen Senior an einem Autobahnparkplatz bei Winkelhaid im Nürnberger Land angegriffen und schwer verletzt. Der 72 Jahre alte Mann erlitt schwere Gesichtsverletzungen und kam ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.

Weil ein Mann unberechtigt auf einem Behindertenparkplatz stand, wurde er von einem 72-Jährigen zurechtgewiesen. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Demnach hatte der Mann in der Nacht zu Sonntag auf einem Parkplatz an der A3 Rast gemacht. Dabei habe er den 49 Jahre alten Täter darauf hingewiesen, dass dieser mit seinem Wagen unberechtigt auf einem Behindertenparkplatz stand.

Daraufhin soll der 49-Jährige ihn zunächst gegen die Brust, anschließend ins Gesicht geschlagen haben. Ersten Erkenntnissen zufolge stürzte der Senior, der Angreifer trat ihm weiter gegen den Kopf.



Nach der Attacke soll sich der Täter mit seiner Begleiterin ins Auto gesetzt haben und auf den 72-Jährigen zugefahren sein, der ausweichen konnte. Anschließend flüchtete der Fahrer auf der Autobahn.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung stoppte eine Streife den Verdächtigen wenig später. Nach Angaben der Polizei stand der 49-Jährige unter Alkoholeinfluss und besitzt keine gültige Fahrerlaubnis. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als einem Promille. Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen, sein Auto wurde sichergestellt.