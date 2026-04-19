Streit unter Kindern: Vater greift zur Schreckschusswaffe
Von Monika Wendel
Storkow - Ein Streit unter zwei Kindern um eine E-Zigarette ist in Storkow im Kreis Oder-Spree am Wochenende eskaliert: Ein Vater hatte in der Innenstadt zur Waffe gegriffen und in die Luft geschossen. Es handelte sich laut Polizei um einen Schreckschussrevolver.
Am Samstagabend sei der Vater eines der beiden streitenden zwölfjährigen Mädchen in der Schlosstraße in Storkow erschienen. "Er zeigte einen Revolver, schoss damit in die Luft und entfernte sich mit seiner Tochter vom Ort", teilte die Polizei mit.
Polizeikräfte stellten den 36-Jährigen und sicherten die Waffe. Zudem seien bei ihm "betäubungsmittelverdächtige Substanzen" gefunden worden.
Das Schießen mit Schreckschusswaffen ist in der Öffentlichkeit nicht erlaubt, selbst wenn ein Kleiner Waffenschein vorliegt.
Titelfoto: Oliver Killig/dpa