Streit unter Kindern: Vater greift zur Schreckschusswaffe

Storkow - Ein Streit unter zwei Kindern um eine E-Zigarette ist in Storkow im Kreis Oder-Spree am Wochenende eskaliert: Ein Vater hatte in der Innenstadt zur Waffe gegriffen und in die Luft geschossen. Es handelte sich laut Polizei um einen Schreckschussrevolver.

Mit dem Besitz eines solchen Schreckschuss-Revolvers machte der Vater in Storkow sich strafbar. (Symbolfoto) © Oliver Killig/dpa

Am Samstagabend sei der Vater eines der beiden streitenden zwölfjährigen Mädchen in der Schlosstraße in Storkow erschienen. "Er zeigte einen Revolver, schoss damit in die Luft und entfernte sich mit seiner Tochter vom Ort", teilte die Polizei mit.

Polizeikräfte stellten den 36-Jährigen und sicherten die Waffe. Zudem seien bei ihm "betäubungsmittelverdächtige Substanzen" gefunden worden.