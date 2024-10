Streit unter Lkw-Fahrern eskaliert mit Messer und Metallstange: Mann in U-Haft

Die Polizei ermittelt nach einem blutigen Streit unter Lkw-Fahrern auf einem Parkplatz. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei gemeinsam mitteilten, gerieten am Samstagabend gegen 21.20 Uhr mehrere Fernfahrer auf dem Parkplatz eines Firmengeländes in der Austraße in Neustadt bei Coburg in Streit.

Zunächst hätten sich die Männer vertragen und seien in ihre Fahrerkabinen zurückgekehrt. Wenig später sollen zwei türkischstämmige Lastwagenfahrer im Alter von 28 und 52 Jahren aber erneut aneinandergeraten sein.

Dabei habe der Ältere dem Jüngeren mit einer Metallstange auf den Kopf geschlagen. Der 28-Jährige soll dann mit dem Küchenmesser auf den anderen Mann eingestochen haben. Daraufhin soll der 52-Jährige in seinen Lkw gestiegen und auf den Kontrahenten zugefahren sein. Zum Zusammenstoß kam es ersten Ermittlungen zufolge aber nicht.

Der 52-Jährige schwebe mittlerweile nicht mehr in Lebensgefahr, habe aber schwere Verletzungen im Brust- und Beinbereich erlitten. Von der Polizei konnte er noch nicht vernommen werden.