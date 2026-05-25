Streit unter Männern eskaliert! 38-Jähriger stirbt nach brutaler Attacke in Wohnung

Düsseldorf - Tötungsdelikt in Düsseldorf ! Im Stadtteil Friedrichstadt hat sich am Wochenende eine brutale Tat zwischen drei Chinesen abgespielt, einer von ihnen starb noch in der betroffenen Wohnung.

Die Polizei konnte zwei tatverdächtige Männer festnehmen, das Motiv der Attacke ist noch nicht geklärt. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

Der Polizei zufolge sei zunächst der Feuerwehr von einer durch Stiche schwer verletzten Person (38) in der Adersstraße berichtet worden.

Kurz darauf kam im Rahmen erster Ermittlungen heraus, dass ein Streit zwischen drei Chinesen tödlich geendet war.

Noch vor dem betroffenen Wohngebäude konnten Einsatzkräfte einen 35-Jährigen festnehmen, der mutmaßlich an der Tat beteiligt gewesen war.

In Duisburg klickten kurze Zeit später bei einem 45-Jährigen die Handschellen. Auch er soll laut den Ermittlern mutmaßlich am Tötungsdelikt beteiligt gewesen sein.