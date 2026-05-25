Streit unter Männern eskaliert! 38-Jähriger stirbt nach brutaler Attacke in Wohnung
Düsseldorf - Tötungsdelikt in Düsseldorf! Im Stadtteil Friedrichstadt hat sich am Wochenende eine brutale Tat zwischen drei Chinesen abgespielt, einer von ihnen starb noch in der betroffenen Wohnung.
Der Polizei zufolge sei zunächst der Feuerwehr von einer durch Stiche schwer verletzten Person (38) in der Adersstraße berichtet worden.
Kurz darauf kam im Rahmen erster Ermittlungen heraus, dass ein Streit zwischen drei Chinesen tödlich geendet war.
Noch vor dem betroffenen Wohngebäude konnten Einsatzkräfte einen 35-Jährigen festnehmen, der mutmaßlich an der Tat beteiligt gewesen war.
In Duisburg klickten kurze Zeit später bei einem 45-Jährigen die Handschellen. Auch er soll laut den Ermittlern mutmaßlich am Tötungsdelikt beteiligt gewesen sein.
Für das Opfer der Attacke kam jede Hilfe zu spät, der Mann verstarb noch in der Wohnung. Ob es sich dabei um seine eigene oder die Wohnung eines der beiden Festgenommenen handelt, ist derzeit unklar.
Wie die Polizei mitteilt, gäbe es derzeit keine Hinweise auf die Beteiligung weiterer Personen. Auch ein mögliches Tatmotiv müsse nun ermittelt werden.
Titelfoto: Jens Büttner/dpa