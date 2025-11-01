Streit zwischen Nachbarn endet mit Schuss: Polizei im Großeinsatz

Kassel - Eine Auseinandersetzung zwischen Nachbarn hat in Kassel einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst.

Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Wie die Polizei am Samstag zu dem Zwischenfall mitteilte, waren zwei Anwohner eines Hauses in der Frankfurter Straße am Freitagabend gegen 21.10 Uhr in der Südstadt in einen heftigen Streit geraten.

Dabei habe ein 54-Jähriger seinem Nachbarn (41) mit einer Luftpistole ins Gesicht geschossen.

Der Mann erlitt laut den Beamten eine Platzwunde am Kopf und wurde in ein Krankenhaus gebracht.