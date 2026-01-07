Streit zwischen Passant und Winterdienstfahrer ufert aus: Fußgänger schlägt zu

Winterberg - Ein Streit zwischen einem Winterdienstfahrer (58) und einem Fußgänger (47) ist in Winterberg in einem körperlichen Angriff auf den 58-Jährigen geendet.

Der 47-Jährige soll den Fahrer des Streufahrzeugs körperlich angegriffen haben. (Symbolbild) © Frank Hammerschmidt/dpa

Nach Angaben der Polizei war der Fahrer des Winterdienst-Fahrzeugs am Dienstagabend um 21.30 Uhr in der Remmeswiese unterwegs, wobei er die zu diesem Zeitpunkt viel befahrene Straße streute.

Wegen mehrerer Fußgänger, die die dortige Fahrbahn überquerten, musste der Mann abbremsen, woraufhin sich ein zunächst verbaler Streit zwischen ihm und einem 47-jährigen Passanten aus Dülmen entwickelte.

Im weiteren Verlauf soll der 47-Jährige die Tür zum Führerhaus des Streufahrzeuges geöffnet und dem Fahrer unvermittelt gegen den Brustkorb geschlagen haben.