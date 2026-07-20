Streit zwischen zwei Familien eskaliert: Plötzlich ist eine Waffe im Spiel

Stade - Polizeieinsatz in Niedersachsen : Am Sonntagabend sind zwei Familien in einen heftigen Streit geraten. Die Auseinandersetzung spitzte sich immer weiter zu. Auch eine Waffe wurde gezückt.

Am Sonntagabend ist ein Streit zwischen zwei Familien in Stade eskaliert. © JOTO

Gegen kurz nach 21 Uhr gerieten die beiden Familien in Stade im Mühlenweg aneinander. Der Auslöser: offenbar Streitigkeiten zwischen Kindern, die eigentlich bei einer Aussprache der Eltern geklärt werden sollten. Doch die Situation lief daraufhin völlig aus dem Ruder.

Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten die Erwachsenen der beiden Familien so heftig aneinander, dass eine Partei aus einem Mehrfamilienhaus heraus Blumenkübel auf die andere Familie warf.

Zudem soll einer der Beteiligten einem Familienmitglied der Gegenseite ins Gesicht geschlagen haben, teilte die Polizei am Montag mit. Doch es kam noch dicker.

Eine bislang unbekannte Person soll dem Vater einer der beteiligten Parteien während des Streits eine Schusswaffe übergeben haben. Der Mann soll die Waffe zunächst mit nach unten gerichtetem Lauf genutzt haben, um Drohungen gegen die andere Familie auszusprechen. Anschließend zog er sich wieder in das Mehrfamilienhaus zurück.

Nachdem die Einsatzkräfte vor Ort eingetroffen waren, sicherten diese die Wohnung der Familie des Mannes. Bei einer anschließenden Durchsuchung machten die Beamten tatsächlich noch eine überraschende Entdeckung: Die Einsatzkräfte stellten gleich mehrere Cannabispflanzen sicher.