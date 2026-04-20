Stromausfall in Jena löst zahlreiche Alarme aus

Jena - In Jena-Lobeda ist es zu einem großflächigeren Stromausfall gekommen.

Ein großflächiger Stromausfall in Jena sorgte am Montagmorgen für zahlreiche Alarme. (Archivbild) © Michael Brandt/dpa

Nach Angaben der Polizei führte der Ausfall am Montagmorgen in mehreren Bereichen dazu, dass Alarmanlagen in verschiedenen Gebäuden auslösten.

Noch ist nicht bekannt, warum es zu dem Stromausfall gekommen ist und wie viele Haushalte betroffen waren.

Hinweise auf strafbares Handeln ergaben sich laut Polizei jedoch nicht.