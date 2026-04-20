Stromausfall in Jena löst zahlreiche Alarme aus
50 Klicks
0 Reaktionen
❤️️ 0
😂️ 0
😱️ 0
🔥️ 0
😥️ 0
👏️ 0
Von Anne Lathan
Jena - In Jena-Lobeda ist es zu einem großflächigeren Stromausfall gekommen.
Nach Angaben der Polizei führte der Ausfall am Montagmorgen in mehreren Bereichen dazu, dass Alarmanlagen in verschiedenen Gebäuden auslösten.
Noch ist nicht bekannt, warum es zu dem Stromausfall gekommen ist und wie viele Haushalte betroffen waren.
Hinweise auf strafbares Handeln ergaben sich laut Polizei jedoch nicht.
Es sei davon auszugehen, dass es sich um einen technischen Defekt bei den Stadtwerken handele, sagte eine Polizeisprecherin.
Titelfoto: Michael Brandt/dpa